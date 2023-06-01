俳優のイッセー尾形が主演を務める舞台『セールスマンの死』（原題：Death of a Salesman）が6月から上演される。上演決定に伴い中島裕翔らのキャストが発表。イッセー尾形と中島のコメントも届いた。【写真】メガネ姿で…！ドラマプレミアムにも出演する中島裕翔同作品は『みんな我が子』『るつぼ』などで知られるアメリカ現代演劇の旗手アーサー・ミラーが1949年に発表した作品。消費主義によって繁栄が促進されたアメリカ社