最新「オリコン週間音楽ランキング」が24日、発表され、21日に復帰公演を行った7人組グループ「BTS」の最新アルバム「ARIRANG」（21日発売）が、今年の海外アーティスト最高となる54・7万枚を記録し「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。3年9カ月ぶりとなった同アルバムは、グループのアイデンティティーと彼らが向き合ってきた普遍的な感情をテーマにした全14曲を収録。タイトル曲「SWIM」は作詞をメンバー