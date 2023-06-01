SixTONESの最新シングル「一秒／Rebellion」が、24日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を飾った。初週売り上げは前作の「Stargaze」（33万枚）を上回る39・2万枚を記録。16作連続で初週売り上げ30万枚超えは、B’z、嵐、King＆Princeに続く男性アーティスト史上4組目の達成となった。1位獲得は16作連続、通算16作目。（デビュー曲「Imitation Rain／D．D．」は「SixTONES vs Snow Man」としてリリースのた