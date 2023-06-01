北朝鮮の金正恩総書記の妹・金与正氏は日朝首脳会談の開催について、「日本の総理が平壌に来る光景を見たくない」と拒否しました。朝鮮中央通信によりますと、23日、金与正朝鮮労働党総務部長は談話を発表し、日米首脳会談で高市総理が日本人拉致問題の解決を踏まえた日朝首脳会談への実現に強い意欲を示したことについて、「日本が望むからといって実現する問題ではない」と強調しました。拉致問題に関しては「われわれが認めても