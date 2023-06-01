EXILEが、「24karats」シリーズの最新曲として、B’z松本孝弘とコラボした「24karats GOLD LEGACY feat．松本孝弘」を、30日に配信リリースすることが23日、分かった。同シリーズは2007年から「混じりけのない本物の輝きを持つ存在であり続ける」というEXILEの揺るぎない意志を象徴してきた楽曲シリーズ。本作で第5弾となり、EXILE名義では15年の「24karats GOLD SOUL」以来、約10年7カ月ぶりの新曲となる。デビュー24周年のEXIL