きのう（23日）夜、埼玉県春日部市で5棟が焼ける火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察などによりますと、きのう午後10時ごろ、春日部市薄谷の住宅で「火と煙が出ている」と近くを通りかかった人から119番通報がありました。消防車10台が消火にあたり、火はおよそ1時間半後にほぼ消し止められましたが、あわせて住宅5棟が焼け、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかったということです。焼けた住宅に住む高齢の