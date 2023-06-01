NY株式23日（NY時間14:14）（日本時間03:14） ダウ平均46388.77（+811.30+1.76%） ナスダック21995.95（+348.34+1.58%） CME日経平均先物53120（大証終比：+130+0.24%） 欧州株式23日終値 英FT100 9894.15（-24.18-0.24%） 独DAX 22653.86（+273.67+1.22%） 仏CAC40 7726.20（+60.58+0.78%） 米国債利回り 2年債 3.829（-0.072） 10年債 4.332（-0.048） 30年債 4.916