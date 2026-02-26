日本サッカー協会(JFA)は24日、日本代表のDF安藤智哉(ザンクト・パウリ)がケガのため、イギリス遠征に不参加となることが決まったと発表した。代わりにDF橋岡大樹(ゲント)を追加招集することが決まった。安藤は今月22日のブンデスリーガ第27節フライブルクに先発出場し、初アシストを記録していたが、後半44分に途中交代していた。試合中に何らかのアクシデントがあったとみられる。橋岡は同じく追加招集だった昨年10月以来