アメリカのニュースサイト「アクシオス」の記者は「X」に投稿し、アメリカのバンス副大統領が23日、イスラエルのネタニヤフ首相と電話で話し合ったと伝えました。イランとの停戦合意にどのような内容を含めるべきか、話し合ったとしています。トランプ大統領はイランとの協議について、イスラエルとも話し合ったと表明していました。