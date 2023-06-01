日本サッカー協会は23日、日本代表DF冨安健洋とMF佐藤龍之介の状況を発表した。約1年9カ月ぶりに日本代表復帰を果たした冨安は、コンディション確認のため予定していたグラスゴー行きの便には搭乗せず。冨安はエールディヴィジ第28節のフェイエノールト戦に先発出場したが、73分に座り込み途中交代となっていた。右太もも裏を気にする仕草を示した後にそのまま交代となったことから、その状態には注目が集まっている。また佐