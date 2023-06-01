イタリア代表を率いるジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が、FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフ準決勝の北アイルランド代表戦に向けて選手たちへの信頼を語った。23日、『Football Italia』が指揮官のコメントを伝えている。イタリアはFIFAワールドカップ2026の欧州予選でグループIの2位に終わり、プレーオフに回ることになった。そのプレーオフでは北アイルランド、ウェールズ代表、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ代表と同