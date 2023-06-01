今季から岡本和真内野手（２９）が所属するブルージェイズは２３日（日本時間同日深夜）、首脳２トップの人事を発表した。ともに、残り１年契約を残していたアトキンスＧＭとシュナイダー監督が、契約期限が切れる前に、契約延長を結んだ。アトキンスＧＭは、２０３１年までの５年の契約延長を結び、シュナイダー監督は、２０２８年までの２年の契約延長。昨オフ、巨人からポスティング制度を利用し、４年総額６０００万ドル（約