橋岡大樹＝昨年10月、千葉市内日本サッカー協会は23日、国際親善試合で28日（日本時間29日未明）のスコットランド戦と31日（同4月1日未明）のイングランド戦に臨む日本代表で、安藤智哉（ザンクトパウリ）がけがのため不参加となったと発表した。橋岡大樹（ヘント）を代わりに招集する。安藤智哉＝昨年4月