イスラエルメディアはアメリカがイランとの戦闘終結日を4月9日と定め、早ければ今週中にパキスタンでアメリカとイランによる和平交渉が行われる可能性があると報じました。イスラエルメディアによりますと、アメリカがイランとの戦闘を終える日を4月9日と定め、和平交渉を進めるためアメリカとイスラエルが今後、イランの民間施設への攻撃を控えるとしています。また、アメリカとイランによる和平交渉が早ければ今週中にパキスタン