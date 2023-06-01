きょうのポンドドルは買いが優勢となっており、一時１．３４ドル台後半まで上昇。本日１．３４３５ドル付近に来ている２００日線を上抜ける場面も見られた。一方、ポンド円は一時２１３円台に上昇。２１日線の上での推移をしっかりと続けている。 市場では英中銀の利上げ期待が高まっており、短期金融市場ではロンドン時間に、一時年４回の利上げを織り込む動きまで出ていた。しかし、トランプ大統領の発言による中東情勢の