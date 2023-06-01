アメリカ・ニューヨークの空港で旅客機と消防車両が衝突し、機長ら2人が死亡した事故で、公開された音声から、管制官が「失敗した」と話していたことがわかりました。ニューヨークのラガーディア空港で22日夜、旅客機が着陸する際に消防車両に衝突し、操縦士と副操縦士が死亡した事故は、日本人旅行客の足にも影響が及んでいます。足止めされた日本人家族：夜中3時すぎにニュースで見て知って。それで「あ、帰れない」と。ちょっと