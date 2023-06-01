アメリカとイランの協議が今週後半にもパキスタンで行われる可能性があるとアメリカメディアが報じました。アメリカのニュースサイト・アクシオスは23日、アメリカのウィトコフ特使らがイランのガリバフ国会議長とパキスタンの首都イスラマバードで協議する方向で調整が進んでいると報じました。バンス副大統領も出席する可能性があるとしています。ガリバフ議長はイランの有力者が相次いで殺害される中、国内での存在感を高めてい