NY株式23日（NY時間13:04）（日本時間02:04） ダウ平均46199.08（+621.61+1.35%） ナスダック21911.28（+263.67+1.19%） CME日経平均先物52870（大証終比：-120-0.23%） 欧州株式23日GMT17:04 英FT100 9894.15（-24.18-0.24%） 独DAX 22653.86（+273.67+1.22%） 仏CAC40 7726.20（+60.58+0.78%） 米国債利回り 2年債 3.860（-0.040） 10年債 4.364（-0.016） 30年債 4