◇オランダ1部アヤックス1ー1フェイエノールト（2026年3月22日）英国遠征を控える日本代表勢が22日、欧州各地で躍動した。オランダ1部アヤックスのDF冨安健洋（27）は1―1で引き分けたフェイエノールト戦に2戦連続で先発して後半28分までプレーし、攻守に輝いた。フェイエノールトのFW上田綺世（27）は後半43分までプレー、DF渡辺剛（29）はフル出場した。ドイツ1部ザンクトパウリのDF安藤智哉（27）は1―2で敗れたフライブ