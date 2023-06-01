JFAが公式発表日本サッカー協会（JFA）が現地時間3月23日、DF安藤智哉（ザンクトパウリ）が怪我のため不参加となることを発表した。安藤にかわりDF橋岡大樹（KAAヘント）の追加招集が決定した。森保一監督率いる日本代表は、英国遠征で28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表との2連戦を行う。安藤は22日のブンデスリーガ第27節のフライブルク戦に先発出場。前半24分に先制ゴールをアシストし、日本代表での活躍