◇ドイツ1部マインツ2ー1Eフランクフルト（2026年3月22日）マインツMF佐野海が決勝点の起点になった。1―1の後半44分に敵陣でパスを受けると力強いドリブルで中央を突進。ペナルティーエリアの手前で相手選手に次々と囲まれて体勢を崩したが、倒れ込みながら味方につないでゴールが生まれた。難敵相手の貴重な勝利に貢献したボランチは「勝ちに持っていけて良かった」と安堵（あんど）の表情。日本代表合流に向けて「目の