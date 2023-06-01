◇ベルギー1部ゲンク5ー5ラルビエール（2026年3月22日）ゲンクのMF伊東が今季リーグ4点目を挙げた。2―2の前半追加タイム、ペナルティーエリア内の左でパスを受けると右足で冷静に蹴り込んだ。後半35分に退いた後、5―5で引き分けたチームはレギュラーシーズンを7位で終了。中位プレーオフに回ることになった。ヘイエン監督は「まだ欧州の出場権を手にできる可能性があり、全力を尽くす」と優勝チームに与えられる欧州カン