ＥＣＢ理事のラデブ・ブルガリア中銀総裁の発言が伝わっており、イラン紛争によって生じる価格圧力に対応する用意があると述べた。 ラデフ総裁は米ＣＮＢＣのインタビューで、「二次的影響の兆候も見られる」と指摘。「そのため幅広い指標を非常に注意深く監視している。政策はデータ次第だ」と語った。 さらに「今後のデータに基づき断固として行動するが、慎重さも維持する」と述べ、「状況は急速