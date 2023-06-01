ブラジルサッカー連盟（CBF）は23日、DFガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）が離脱すると発表した。23大会連続23回目のFIFAワールドカップ出場を決めたブラジル代表は、本大会に向けた強化の一環としてアメリカに遠征。3月26日にフランス代表、3月31日にはクロアチア代表との国際親善試合を実施する。16日に発表されたブラジル代表メンバーに選ばれていたガブリエウだったが、発表によると、22日に行わ