◇ドイツ1部ザンクトパウリ1ー2フライブルク（2026年3月22日）ドイツ1部ザンクトパウリのDF安藤がケガで日本代表を辞退する可能性が出てきた。後半44分まで出場した22日のフライブルク戦で出場9戦目にして初アシストをマーク。W杯メンバー入りを見据え「本当にチャレンジの気持ちで、生き残りを懸けてやっていきたい」と意気込んでいたが、日本協会関係者によれば試合後に痛みを訴え、検査を行ったという。DF陣には板倉ら