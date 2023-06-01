香川県が発注した土木工事の入札で談合を繰り返したとして、公正取引委員会が、「村上組」など高松市内の建設会社約２０社の独占禁止法違反（不当な取引制限）を認定し、排除措置命令を出す方針を固めた。併せて、２０社以上の会社に計数億円の課徴金納付命令を出す見通し。関係者への取材でわかった。排除措置命令を受けるのは大下組、野崎組、東讃建設など。大半の業者は約２０年前にも同様の談合で行政処分を受けている。