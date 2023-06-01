コロンビア【サンパウロ共同】南米コロンビアのメディアによると、同国南部で23日、軍の輸送機が墜落した。兵士ら約100人が乗っており、安否は不明。当局が調査している。輸送機は部隊の任務交代のため首都ボゴタに向かう途中だった。ペルーとの国境近くにある空港を離陸して数分後に墜落したという。