ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２３日（日本時間２４日）、米フロリダ州ダンイーデンのＴＤボールパークで行われるチームの紅白戦に「４番・一塁」でスタメン出場する。チームのオープン戦はすでに前日２２日（同２３日）のレイズ戦で終了。同戦では４打数１安打だった。オープン戦には８試合に出場して１９打数６安打、打率３割１分６厘、１本塁打、４打点。メジャー挑戦１年目の岡本は「打席も立てましたし、守備