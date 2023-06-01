NY株式23日（NY時間12:09）（日本時間01:09） ダウ平均46294.71（+717.24+1.56%） ナスダック21979.95（+332.34+1.50%） CME日経平均先物52840（大証終比：-150-0.28%） 欧州株式23日GMT16:09 英FT100 9953.80（+35.47+0.35%） 独DAX 22700.65（+320.46+1.43%） 仏CAC40 7780.64（+115.02+1.47%） 米国債利回り 2年債 3.858（-0.042） 10年債 4.362（-0.018） 30年債