２０日、ニンティ市ポメ県易貢郷で満開を迎えた菜の花と桃の花。（ドローンから、ニンティ＝新華社記者／普布次仁）【新華社ニンティ3月24日】中国西蔵自治区林芝（ニンティ）市波密（ポメ）県易貢郷では菜の花が一面に咲き誇り、桃の花も見頃を迎えた。花々と遠方の山々が映え合い、高原の田園風景を織りなしている。２０日、ニンティ市ポメ県易貢郷の菜の花畑。（ドローンから、ニンティ＝新華社記者／普布次仁）２０日、ニン