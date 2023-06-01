福岡県警本部23日午後9時25分ごろ、北九州市八幡東区の福岡県警八幡東署の正面玄関階段に、軽乗用車が突っ込んだ。運転していた高齢とみられる男性が病院に搬送されたが、意識はあるという。署によると、衝突音を聞いた署員が玄関を確認したところ、軽乗用車が乗り上げていた。男性からアルコールは検出されていない。