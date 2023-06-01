アメリカのトランプ大統領が、イランとの戦闘停止に向けて「生産的な協議」を行ったとして、イランの発電所などへの攻撃を5日間、延期すると表明したことについて、イランのガリバフ国会議長は「アメリカとの交渉は一切行われていない」と協議について否定しました。ガリバフ国会議長は自身のSNSを更新し、「アメリカとの交渉は一切行われていない。こうした偽情報は、金融市場や原油市場を操作し、アメリカとイスラエルが陥ってい