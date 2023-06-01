トランプ大統領がイランのエネルギー施設などへの攻撃の5日間延期を表明したことを受け、ニューヨーク株式市場では株価が大幅に上昇しています。23日のニューヨーク株式市場では中東情勢の緊張緩和への期待感から買い注文が広がり、ダウ工業株30種平均は先週末の終値に比べ一時1100ドル以上値上がりしました。一方、原油市場では国際的な取引の指標となるWTIの先物価格が急落し、一時1バレルあたり84ドル台まで急落しました。