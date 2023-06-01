イギリス・ロンドンで23日、ユダヤ系のボランティア団体の救急車4台が放火され、警察は反ユダヤ主義に基づくヘイトクライムとして捜査しています。事件があったのはロンドン北部ゴルダーズ・グリーンです。警察によりますと、23日未明、ユダヤ系のボランティア救急団体の救急車4台が、礼拝所の駐車場で放火されました。車内の酸素ボンベが爆発するなどして4台が全焼し、近くの建物にも被害が出ましたが、けが人はいませんでした。