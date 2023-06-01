２３日、桃の木の枝で休むカワセミ。（北京＝新華社配信／鍾奕）【新華社北京3月23日】中国北京市の観光名所「頤和園（いわえん）」で23日、満開の桃の木で戯れるカワセミをカメラが捉えた。ここ数年の生態系の改善により、頤和園では巣を作るカワセミの姿を毎年見ることができる。２３日、桃の木の周りを飛ぶカワセミ。（北京＝新華社配信／鍾奕）２３日、桃の木の周りを飛ぶカワセミ。（北京＝新華社配信／鍾奕）２３日、桃の