２３日、年次総会が開かれるボアオ・アジアフォーラム国際会議センター。（ボアオ＝新華社記者／楊冠宇）【新華社ボアオ3月23日】中国海南省瓊海（けいかい）市博鰲（ボアオ）鎮の東嶼（とうしょ）島で24日から4日間、ボアオ・アジアフォーラム2026年年次総会が開かれる。今回のテーマは「共同の未来を築く:新たな情勢、新たな機会、新たな協力」。会場では準備作業が終わり、開幕を静かに待っている。２３日、ボアオ・アジアフ