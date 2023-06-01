群馬県上野村で発生している山林火災。24日で4日目となりますが鎮火のめどは立っていません。21日午前、上野村で発生した山林火災で、23日午後3時現在、延焼面積はおよそ99ヘクタールとなり、これまでにプレハブ小屋が一棟焼けましたが、けが人は確認されていないということです。23日朝から自衛隊などのヘリ3機と消防などおよそ80人が、消火活動を行い、日没で活動は終了していますが、現在も鎮火のめどはたたず、朝から再び消火