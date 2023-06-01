きょうの為替市場はトランプ大統領の発言で、中東情勢への懸念が後退しており、ドルの戻り売りが優勢となている。その中でユーロドルは買い戻しが優勢となっており、一時１．１６４０ドル近辺まで上昇し、２１日線を上回る場面も見られた。 一部からは、ユーロドルはポジション的にさらに下落するリスクがあるとの指摘も出ている。先週金曜日の米商品先物協会（ＣＦＴＣ）の建玉報告によると、イラン紛争前に積