◆米大リーグオープン戦ブルージェイズ１４―１レイズ（２２日・米フロリダ州ダンイーデン＝ＴＤボールパーク）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２２日（日本時間２３日）、レイズ戦に「７番・三塁」で出場し、４打数１安打でチームのオープン戦最終戦を締めた。同８戦で打率３割１分６厘の成績を残しただけでなく、守備でもアピール。巨人時代よりも深いポジションで守る岡本の挑戦を宮内孝太記者が「見た」。驚き