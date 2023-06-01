１月にデビューした演歌歌手の平山花羽が２３日、地元の栃木市役所で「栃木市ふるさと大使」に任命された。大川秀子市長から委嘱状を受け取った平山は「大役を頂戴いたしましたこと、大変光栄に思っております」と感激。デビュー曲「あじさい坂」は同市にある大平山神社のあじさい坂がモチーフとなっており、「この曲で『私が大好きな栃木だよ』ということをたくさんの方に知っていただけるよう一生懸命『栃木市ふるさと大使」