２３日、「雄安新区の質の高い建設・発展の深い推進」に関する座談会を主宰し、重要演説を行う習近平氏。（雄安＝新華社記者／謝環馳）【新華社河北省雄安3月23日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は23日、河北省雄安新区を視察し、「雄安新区の質の高い建設・発展の深い推進」に関する座談会を主宰し、重要演説を行った。習氏は、北京の非首都機能分散の集中的な受け皿