プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏のから揚げ」 「たくあん納豆」 「ワカメとカニカマの酢の物」 の全3品。 食べ応えのあるから揚げを中心に、サッパリした酢の物と納豆を合わせました。【主菜】鶏のから揚げ 基本の鶏から揚げ。下味がしっかりついているので、お弁当にも最適！ ©Eレシピ 調理時間：25分 カロリー：680Kcal レシピ制作：フードコーディネーター山下 和