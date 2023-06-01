大統領専用機を降りてポーズをとるトランプ米大統領＝20日、フロリダ州（ロイター＝共同）【エルサレム共同】イスラエルメディアは23日、トランプ米政権がイランとの交戦の終結日を4月9日に設定したと報じた。イスラエル当局者の話としている。トランプ米大統領は23日、米国がイランと過去2日間に「敵意の完全な解決に向けて大変良好で生産的な対話」を行ったと主張した。SNSに投稿した。記者団に対し、米イラン双方が合意を望