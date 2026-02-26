大人になっても、可愛いキャラクターアイテムが好き！ そんな40・50代にぜひ注目してほしいのが、【studio CLIP（スタディオクリップ）】の新作コラボ「I.CINNAMOROLL × studio CLIP」。「アイシナモロール」のキュートなモチーフとおしゃれなデザインで、日常をさりげなく彩ってくれるはず。今回はそのなかから、大人世代も使いやすそうなお出かけアイテムをピックアップして紹介します。 大人も持ちや