◆米大リーグオープン戦エンゼルス５―１３ドジャース（２２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）は２２日（日本時間２３日）、開幕からの先発投手を発表し、佐々木朗希投手（２４）が４戦目の３０日（同３１日）の本拠地・ガーディアンズ戦、大谷翔平投手（３１）が５戦目の３１日（同４月１日）の同カードに入った。続く１日（同２日）の６戦目には開幕投手を務める