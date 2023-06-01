アメリカとイランの衝突をめぐり、両国が今週後半にも協議を行う可能性があるなどと、アメリカメディアが報じました。アメリカのバンス副大統領やイランのガリバフ国会議長が出席する可能性があるということです。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は23日、イスラエル当局者の話として、仲介国がアメリカとイランの協議の開催を調整していると報じました。協議は早ければ今週後半にも、パキスタンの首都イスラマバードで行わ