歌舞伎俳優の中村鴈治郎、中村壱太郎が２３日、京都府のＭＯＶＩＸ京都で行われたシネマ歌舞伎「曽根崎心中」（４月１０日から全国５４館で公開）の完成披露上映会に出席した。日本映画の歴代興収記録を２２年ぶりに更新した大ヒット映画「国宝」（李相日監督）にも登場した「曽根崎心中」をシネマ歌舞伎化。２００９年４月歌舞伎座公演を収録したもので、鴈治郎の父で壱太郎の祖父にあたる坂田藤十郎さんがお初役、鴈治郎が徳