大人気「ちいかわ」の世界観を楽しめる話題のラーメン店「ちいかわラーメン豚」に、待望の新メニューが登場♡2026年4月10日（金）からは、期間限定で「油そば」がラインナップに仲間入りします。見た目の可愛さと満足感のある味わいはもちろん、限定ノベルティやオリジナルグッズも充実。ファンは見逃せない注目の内容です♪ 期間限定！新作油そばが登場 「ちいかわラーメン豚」から新登場するの