米フロリダ州で記者団に話すトランプ大統領＝23日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は23日、イラン側と実施したと主張する対話を巡り、米国とイランが主要項目で認識が一致しているとの考えを示した。「15項目ほど」から成り、イランが核兵器を保有しないことなどが含まれると説明した。南部フロリダ州で記者団に語った。イラン側は対話を否定しているが、トランプ氏は米東部時間22日に娘婿クシュナー氏や