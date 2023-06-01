最大17トンを4時間で盛岡から東京へ。国内初、荷物専用の新幹線が運行を開始しました。23日、盛岡駅に現れた東北新幹線「やまびこ」。その後ろには異なるデザインの車両が連結されています。日本初の荷物専用新幹線です。JR東日本が公開したのは、荷物輸送サービス「はこビュン」のさらなる拡大を図ろうと開発した専用新幹線。上り1便を平日に定期運行し、盛岡から東京に食品や精密機械などの荷物を運びます。かご台車のまま積み込